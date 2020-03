Die Kliniken in Rheinland-Pfalz sollen in den kommenden Wochen die Zahl der Intensivbetten von derzeit 1.400 auf 2.800 verdoppelt werden. Die Zahl der Beatmungsplätze soll um 50 Prozent auf 1.500 erhöht werden, gab Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz bekannt. Bei einem Krisentreffen mit Vertretern der Krankenhäuser am Montagabend sei auch vereinbart worden, die Behandlung der Covid-19-Patienten in Schwerpunktkrankenhäusern zu konzentrieren. Um Kapazitäten freizuhalten, sollen zudem alle planbaren Operationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.