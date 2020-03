Coronavirus-Liveblog : Bayern verschiebt Start der Abitur-Prüfungen auf 20. Mai

Die Bundesforschungsministerin mahnt zur Geduld, was die Entwicklung eines Impfstoffs angeht: „Überall arbeiten die Forscherinnen und Forscher mit allem Hochdruck daran. Wir sind mit ihnen in einem engen Austausch, aber die Entwicklung braucht ihre Zeit“, sagte Anja Karliczek der „Passauer Neuen Presse“. Es gebe bei der Entwicklung von Medikamenten hohe Sicherheitsstandards, so die CDU-Politikerin: „Soweit wir es verantworten können, beschleunigen wir die Verfahren.“ Das Robert Koch-Institut rechnet derzeit mit einem Impfstoff frühestens nächsten Frühling.

Der Miteigentümer des Pharmaunternehmens CureVac, der Investor Dietmar Hopp, hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, bei einem positiven Verlauf der Impfstoff-Entwicklung könne das Unternehmen "ungefähr im Frühsommer mit klinischen Tests beginnen". Weil der Druck enorm hoch sei, "sollte es mit der Genehmigung durch die Behörden schneller gehen als in anderen Fällen. Wir wären also in der Lage, den Impfstoff im Herbst zu liefern".