Im Zuge der Corona-Krise kommt das öffentliche Leben in Europa, Deutschland und NRW weiter zum Erliegen. In NRW schließt ab Mittwoch der Einzelhandel. Supermärkte etc. bleiben natürlich auf.



Die EU schließt für 30 Tage ihre Grenzen für Nicht-EU-Ausländer. In Deutschland setzen große Autobauer ihre Produktion aus. Die Fußball-EM wird verschoben. Bund und Länder beschließen einen Notfallplan für Krankenhäuser. Berlin errichtet ein Hospital nur für Corona-Fälle.



Ein Blick ins Ausland legt nahe, dass sich die Deutschen auf noch weitere Einschränkungen gefasst machen müssen. In New York sollen sich die Menschen auf eine Ausgangssperre vorbereiten. In Belgien dürfen die Bürger ab morgen nur noch zum Supermarkt, in die Apotheke und zur Bank gehen.