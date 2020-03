Coronavirus-Liveblog : RKI warnt vor zehn Millionen Fällen in drei Monaten - wenn Regeln nicht befolgt werden

Das Robert-Koch-Institut informiert derzeit über die neuen Zahlen: Inzwischen gebe es 64.212 Infizierte in Europa und 8198 Fälle in Deutschland (Stand: 0 Uhr). Das entspreche einer Zunahme von 1042 Fällen, so der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Die Zahl der Todesfälle sei bei zwölf geblieben, kein weiteres Opfer sei dazu gekommen. Dennoch betonte Wieler: "Wir haben ein exponentielles Wachstum. Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch in den kommenden Wochen und Monaten im Land unterwegs sein wird." Und: In Hamburg verlaufe die Pandemie etwa schlimmer als in Mecklenburg-Vorpommern.

Wieler appelliert an alle: "Abstand halten! Wo immer Sie können, reduzieren Sie soziale Kontakte. Das Virus wird nur von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wenn Sie Symptome haben, rufen Sie Ihren Arzt an. Schützen Sie bitte unsere alten Menschen und chronisch Kranken." Wenn das Programm der Bundesregierung und die Maßnahmen nicht umgesetzt würden, sei es möglich, dass es 10 Millionen Infizierte in Deutschland RKI in bis zu drei Monaten gebe, so Wieler: "Bitte unterstützen Sie die eingeleiteten Maßnahmen!"