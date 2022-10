Coronamaßnahmen in den Niederlanden : Die Niederlande gehen lockerer mit Corona um

Ein Pkw fährt an einem Schild vorbei, das auf die deutsch-niederländische Grenze hinweist. (Archiv) Foto: dpa/Sina Schuldt

Berlin Auch in unserem Nachbarland steigen die Corona-Zahlen wieder stark an. Doch die niederländische Regierung schlägt noch keinen Alarm, verpflichtende Maßnahmen gibt es nicht. Ein Einblick in das Corona-Management jenseits der Grenze.

Die Herbstwelle des Coronavirus hat schon begonnen. Auch in den Niederlanden infizieren sich mehr und mehr Menschen, die Intensivstationen der Krankenhäuser laufen mit Covid-Patienten voll. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Ländern einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aber wie geht die niederländische Regierung mit der Pandemie um?

Gesundheitsminister Ernst Kuipers rief vergangene Woche den Beginn der Corona-Herbstwelle in den Niederlanden aus, basierend auf Zahlen des RIVM – gewissermaßen das niederländische Robert Koch-Institut. Am 11. Oktober rief die niederländische Regierung die zweite von vier Alarmstufen aus ein noch mäßiger Wert.

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich im Durchschnittlich rund 3300 Menschen pro Tag, wobei die Dunkelziffer wie in Deutschland sehr hoch sein dürfte. Denn eine Testpflicht besteht auch dort nicht. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 100 Menschen wegen einer Covid-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert, mehr als tausend Betten sind in den Kliniken durch Covid-Patienten belegt, täglich landen im Schnitt sechs Menschen auf den Intensivstationen.

Doch in den Niederlanden gibt es seit dem 23. März keinerlei Maßnahmen gegen das Coronavirus. Damals wurde als letzte Schutzregel die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft. Derzeit gibt es nur noch Empfehlungen, wie ein Schnelltest machen bei Symptomen und eine Maske tragen in öffentlichen Nahverkehr, wenn es überfüllt ist, aber keine Verpflichtungen mehr.

Und anders als in Deutschland gibt es auch noch keine konkreten Pläne für Einschränkungen. Nur wenn die Zahlen der Covid-Fälle drastisch ansteigen und die Krankenhäuser wieder volllaufen, könnten Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Läden oder ein Abstandsgebot von 1,5 Metern wieder eingeführt werden. Wann genau solche Maßnahmen ergriffen würden, ist nicht bekannt. Gesundheitsminister Kuipers gab zuletzt nur allgemeine Ratschläge: Die Menschen sollten sich oft Hände waschen, bei Symptomen testen und nach einem Positivtest zu Hause bleiben. Risikogruppen riet er, sich ein viertes Mal impfen zu lassen.

Am 11. Oktober teilte der niederländische Forschungsrat OVV mit, dass nicht zu ermitteln sei, wie effektiv die strengen Maßnahmen gegen das Coronavirus waren, die in der Vergangenheit beispielsweise Ausgangssperren und Schulschließungen umfasst hatten. Diese Äußerungen der Experten sorgen nun dafür, auch mit Blick auf Unruhen nach den Ausgangssperren im Januar 2021, dass die Regierung strenge Maßnahmen nicht sehr bald einführen will. Die Unterstützung in der Bevölkerung für starke Einschränkungen scheint verschwunden zu sein.