Steigende Corona-Zahlen : Und der Winter kommt erst noch...

Meinung Berlin Wieder droht ein Corona-Winter. Über den Weg zur Eindämmung der Pandemie gibt es weiter Streit. Die potenziellen Ampel-Koalitionäre müssen sich auf einen harten Start einstellen und sollten Impfverweigerer nicht schonen. Warum sich ein Blick nach Italien lohnen könnte.

Willkommen im Corona-Herbst. Und der Winter kommt erst noch! Wieder steigen die Inzidenz-Zahlen, wieder fehlen in zu vielen Schulen Filter, die die Luft reinigen. Die Fußball-Stadien sind voll. In den Karnevals-Hochburgen soll in den nächsten Tagen die närrische Zeit beginnen. Menschen eng an eng. Abstandsgebot – was war das gleich noch mal? Maskenpflicht – für Jecken kein Thema, aber sonst? Bald soll auch noch die epidemische Notlage enden. Das kann bei der derzeitigen Entwicklung so nicht bleiben.

Auch wenn Impfskeptiker noch so oft den Kopf schütteln: Pandemie ist keine Privatsache! Pandemie geht alle an. Jeder von uns kann einen Unfall haben, jeder kann plötzlich und unverhofft als Patient in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, wo es für die Behandlung eben Konsequenzen hat, wenn Ärzte und Pflegepersonal durch eine wieder steigende Zahl an Corona-Patienten gebunden sind. Nach dem Wochen-Bericht des Robert-Koch-Institutes sind drei Viertel der Corona-Intensivpatienten nicht oder nicht vollständig geimpft. Eine Impfung reduziert das Risiko, ernsthaft und langwierig an Covid-19 zu erkranken. Desinformation kann tödlich sein! Teilweise müssen schon jetzt planbare Operationen verschoben werden, weil Corona Kapazitäten bindet. Es ist auch kein Zufall, dass in Bundesländern wie Sachsen oder Thüringen, wo die Impfskepsis bis hin zur aggressiven Verweigerung besonders groß ist, auch die Inzidenzen wieder in die Höhe schießen, allerdings auch in Teilen von Bayern, wo Ministerpräsident Markus Söder gerne den vordersten Kämpfer an der Anti-Corona-Front gibt.