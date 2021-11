Corona-Lage und Flüchtlings-Drama : Rückkehr der Krisenkanzlerin? Was Merkel und Scholz nun tun sollten

Meinung Berlin Die Krisen sind zurück. Das Land ächzt unter der Corona-Pandemie, die mit voller Wucht zuschlägt. An EU-Grenzen spielen sich Dramen ab. Deutschland hängt zwischen zwei Regierungen - was nun gefragt ist.

Ob sich Angela Merkel ihre letzten Wochen im Amt so vorgestellt hat? Die geschäftsführende Kanzlerin sieht sich im November mit zwei Krisen konfrontiert, die mit voller Dramatik zurückgekommen sind.

So muss sich die Wissenschaftlerin Merkel mit einer Corona-Lage auseinandersetzen, die sie sich in ihren schlimmsten Träumen für eine vierte Welle so sicher nicht hat vorstellen können. Die Infektionen steigen dramatisch an, was ein nicht so schwerwiegendes Problem wäre, wären nicht so viele Menschen ungeimpft. Deswegen geraten die Krankenhäuser unter Druck, der Disput zwischen Geimpften und Ungeimpften hat das Potential, die Gesellschaft vor eine sehr schwere Zerreißprobe zu stellen.

Und am Zaun zwischen Polen und Belarus stehen Menschen, die nur eines wollen: Nach Deutschland. Ihre Situation ist katastrophal. Der Umgang mit diesen Flüchtlingen stellt die deutsche Regierung und die EU vor große - rechtliche und moralische-Herausforderungen.

All das passiert in einer politischen Übergangsphase. Eine große Koalition noch geschäftsführend im Amt, eine Ampel-Koalition zwischen Verhandlungen und Regierungsgeschäften. Regierung ist Opposition, Opposition ist Regierung. Schon in normalen Zeiten schwierig, in Krisenzeiten äußerst widrig.

Die Union geriert sich bereits als gefestigte Opposition, schimpft im Bundestag heftig über die künftige Regierung, verdeckt dabei aber, dass die Corona-Vorbereitung auf den Winter, die schleppende Impfkampagne und das Thema der Migration bereits im Sommer bereits am Horizont erschienen und vorbereitet hätten werden müssen. Das ist nicht passiert, stattdessen hat man sich im Wahlkampf ausgetobt.

Mit der massiven öffentlichen Kritik an den Ampel-Verhandlern haben CDU/CSU diesen einen Gefallen getan. Traten doch die gar nicht so kleinen inhaltlichen Zerwürfnisse der möglichen künftigen Koalitionäre völlig in den Hintergrund.

Denn auch die befinden sich in keinem ganz kleinen Dilemma. Der wahrscheinlich künftige Kanzler Olaf Scholz hat lange öffentlich geschwiegen zu den dramatischen Coron-Zahlen. Im Bundestag wirkte er am Donnerstag staatsmännisch, versuchte, Brücken zu bauen, für einen Konsens zur Pandemiebekämpfung zu werben. Doch noch ist er nur der Vizekanzler, die ganze exekutive Macht liegt noch bei der geschäftsführenden Kanzlerin

Es wäre jetzt wichtig für Land und Menschen, dass sich Union und SPD angesichts der Pandemielage nochmal zusammenraufen, Merkel und Scholz trotz der veränderten Machtverhältnisse im Bundestag das Tandem bilden, das sie beim G20-Gipfel in Rom der Weltöffentlichkeit präsentiert haben. So sollte Scholz mit Blick auf die Pandemie nicht nur auf seinen künftigen Koalitionspartner FDP, sondern auch auf das „Team Vorsicht“ im Kanzleramt hören. Zur Ministerpräsidentenkonferenz in der nächsten Woche braucht es ein abgestimmtes und in der großen Koalition geeintes Konzept für Bund und Länder - sonst kann man sich diese oft abstruse Veranstaltung sparen. Die viel gerühmte Krisenkanzlerin - sie sollte nochmal auf den Plan treten. In Absprache mit einem, der direkt in diesen Modus wechseln muss.

