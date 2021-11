Erwartungen an die MPK am Donnerstag : Städte und Gemeinden setzen auf 2-G-Regelungen

Menschen stehen vor dem Gesundheitsamt in Köln in einer Schlange, um sich impfen zu lassen. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Alles, was die Ampel-Koalition und die Vertreter von Bund und Ländern bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschließen, müssen am Ende die Kommunen umsetzen. Wir haben nachgefragt, wie diese die Corona-Politik im Moment sehen.