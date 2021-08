Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie : Jetzt sind die Jungen dran!

Meinung Berlin Die Pandemie hat von allen Einschränkungen gefordert. Besonders Kinder und Jugendliche haben unter den Kontaktbeschränkungen und den geschlossenen Schulen und Universitäten gelitten. Warum diese Generation jetzt Vorrang haben sollte.

Als Eltern geht man mit seinen Kindern zum Ende der Ferien durch ein Wechselbad der Gefühle: Zum einen gibt es die Freude darüber, dass der Schulalltag wieder losgeht. Zum anderen aber die Angst davor, dass durch Corona-Fälle und weitreichende Quarantäneregelungen doch bald wieder Distanz- oder Wechselunterricht droht – von der Angst, dass sich jüngere, ungeimpfte Schüler infizieren könnten, ganz abgesehen.

An den Schulen wird nach den Ferien eifrig getestet, im Bundesland Berlin etwa dreimal pro Woche, immer mit dem Stäbchen in der Nase. Außerdem tragen die Kinder den ganzen Unterricht über Masken, je nach Klassenstufe bis zu acht Stunden am Tag. Es geschieht meist klaglos, die Freude, wieder mit vielen Klassenkameraden und Freunden zusammen zu sein, überwiegt bei den meisten Jugendlichen. Über das Testregime und die Maskenpflicht wird nicht groß debattiert - die Gesellschaft setzt diese ohnehin voraus.

Und wie reagiert die Politik? Positiv gesprochen: Verhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten berieten am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. In den gefassten Beschlüssen kommen Schulen, Kitas und Hochschulen gar nicht vor. Lediglich in einer Protokollerklärung von Thüringen wird die Forderung nach schneller Beschaffung von Luftfilteranlagen für Schulen und Kitas erhoben. Wie kann das sein?

Es ist bislang etwa völlig unklar, in welchem Umfang bei steigenden Infektionsfällen an den Schulen, Quarantänemaßnahmen umgesetzt werden sollen. Wenn die vierte Welle so weiterrollt, könnte das in der Spitze bis zu einer Million Schülerinnen und Schüler bedeuten, die sich gleichzeitig in Quarantäne befinden, schätzen Lehrerverbände. Für die Luftfilteranlagen gibt es jetzt zwar Geld, oft fehlen jedoch die Handwerker zum Einbau. Die Hausmeister, so jedenfalls berichten es aufgebrachte Schulrektoren, dürfen an diese Filteranlagen laut Vorschrift keine Hand anlegen.

Die Kinder und Jugendlichen sind aber in diesem Herbst jene, die es vorrangig zu schützen gilt. Mit allen Mitteln. Vor Infektionen, aber auch vor neuen Einschränkungen. Für kaum eine Altersgruppe dürften Freunde, Sportvereine und kulturelle Angebote wie Kino so wichtig und unersetzlich sein wie für die Sechs- bis Sechzehnjährigen.

Schulschließungen und die erneute Streichung von Veranstaltungen für Jüngere, weil die Politik es zum Beispiel nicht vermag, das Impfen bei Erwachsenen in großem Maße durchzusetzen – es wäre ein solches Armutszeugnis für die Gesellschaft insgesamt. Die Schulen müssen offen bleiben, koste es, was es wolle. Noch ein solches Jahr – und die Generation Corona ist wirklich eine verlorene.

(mün)