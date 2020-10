Corona-Treffen im Kanzleramt : Den Ernst der Lage nicht erkannt

Meinung Berlin Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich am Mittwoch zum Corona-Krisentreffen zusammengefunden. Der vor der Sitzung verfasste Beschlussvorschlag des Kanzleramtes blieb im Grundtenor angreifbar, die wichtigste Schlussfolgerung des Treffens ist indes unter logisch Denkenden unumstritten.

Es hatte etwas Paradoxes, als die Regierungschefs von Bund und Länder zum Corona-Krisentreffen zusammenkamen. Fest entschlossen, mit früher greifenden Einschränkungen für Begegnungen von Bürgern das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, gingen sie selbst mit einem persönlichen Treffen voran. Dabei hatten sie die vorangegangenen Formate per Videoschalte in vorbildlichem Abstand absolviert. Hinter der direkten Begegnung steckte die Hoffnung, den Streit über die richtigen Wege besser auflösen zu können, wenn nicht so viele zuhören, man auch mal kurz am Rande Kompromisse ausloten kann.