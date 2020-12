Corona-Schaltkonferenz am Sonntag : Bund und Länder steuern auf harten Lockdown zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, hier am Mittwoch im Bundestag) drängt die Länder zu härteren Schutzmaßnahmen. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Angesichts eines neuen Rekordstands bei den Corona-Neuinfektionen zeichnen sich schärfere Einschränkungen des öffentlichen Lebens spätestens vom 27. Dezember an ab, möglicherweise aber auch schon vor den Weihnachtstagen. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen dazu voraussichtlich an diesem Sonntag in einer Schaltkonferenz neue Beschlüsse für die kommenden Wochen fassen, hieß es in Regierungskreisen.

Angeführt von Bayern und Nordrhein-Westfalen zeigte sich am Donnerstag eine zunehmende Zahl der Länder bereit, in Kürze einen harten Lockdown wie im Frühjahr zu verhängen. Das würde dann auch bedeuten, dass die Einzelhandelsgeschäfte wieder schließen müssten – voraussichtlich zunächst bis zum 10. Januar. Nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken blieben geöffnet. Aus Länderkreisen war zu hören, es werde wohl bereits vor Weihnachten zu schärferen Regelungen kommen müssen. Kitas und Grundschulen sollen aber, soweit möglich, geöffnet bleiben. Wahrscheinlich ist auch, dass die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und in den Tagen danach noch einmal verschärft werden. Ob beispielsweise Kinder unter 14 Jahren dann in die zulässige Höchstzahl an Personen einbezogen werden oder wie bislang bei der Rechnung außen vor bleiben, ist noch offen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag mit 23.679 Fällen einen neuen Höchststand an Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zugleich erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten um weitere 440. Damit wurde die Schwelle von insgesamt 20.000 Toten überschritten. Mediziner warnen, dass sowohl die Zahl der Intensivpatienten als auch der Toten in den kommenden Wochen weiter zunehmen werde, weil schwere Covid-Erkrankungen meist erst zwei Wochen nach einer Infektion ausbrechen. RKI-Chef Wieler nannte die Lage „besorgniserregend“ und verwies auf gute Erfahrungen in anderen EU-Staaten mit einem sehr viel härteren Lockdown.

Für härtere Maßnahmen sprachen sich nun auch die Nord-Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus, die wegen niedriger Corona-Zahlen bisher oft ausgeschert sind. In Sachsen, das mit Abstand die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ausweist, müssen die Einzelhandelsgeschäfte bereits am kommenden Montag schließen. Auch Berlin erwägt Geschäftsschließungen schon vor Weihnachten. Debattiert wird auch über vorgezogene Schulferien bereits ab dem 16. Dezember. Darauf dringt intern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zudem wird in einzelnen Bundesländern auch über eine Verlängerung der Ferien mindestens bis 10. Januar nachgedacht.

Die Pläne würden auf zunehmende Unterstützung stoßen: Nach dem jüngsten ZDF-Politbarometer ist der Anteil der Bürger, die für ein härteres Vorgehen plädieren, gegenüber der letzten Umfrage vor einer Woche um 18 Prozentpunkte auf 49 Prozent gestiegen. Nur 13 Prozent halten die bisherigen Maßnahmen danach für übertrieben. Wenn die hohen Infektionszahlen nicht sinken, wollen 73 Prozent sogar einen Shutdown ähnlich wie im Frühjahr. Damals waren auch Schulen und Kitas geschlossen worden.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für einen harten, mindestens zweiwöchigen Lockdown mit einem klaren Fahrplan ausgesprochen. „Unsere bisherigen Einschränkungen haben leider nicht zu einem spürbaren Rückgang des Infektionsgeschehens in Deutschland geführt – im Gegenteil“, sagte Hans unserer Redaktion. „Wir brauchen härtere Maßnahmen, um gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorzugehen“, sagte der CDU-Politiker. Entscheidend sei ein einheitliches und für die Menschen nachvollziehbares Vorgehen der Länder. „Ich plädiere dafür, diesen Lockdown für mindestens 14 Tage anzusetzen und gleichzeitig anhand von Inzidenzen ein verbindliches Ziel für den Exit festzulegen“, erklärte Hans. „Sollten in diesem Zeitraum die angestrebten Inzidenzwerte bereits erreicht sein, könnte der Lockdown eventuell auch schon früher gelockert werden, falls nicht, müsste er verlängert werden.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Schutzmaßnahmen verschärfen und mahnte ein einheitliches Vorgehen der Länder an. „Ich halte es für wichtig, dass wir eine gemeinsame Linie für ganz Deutschland vereinbaren. Das ist notwendig, da wir ansonsten einen Corona-Tourismus zwischen Ländern mit und ohne Lockdown erleben würden, der kontraproduktiv wäre“, sagte Dreyer. Man müsse die Zeit zwischen Weihnachten und Jahresbeginn nutzen, weil dann die Schulen ohnehin geschlossen seien und der wirtschaftliche Schaden geringer sei. „Wir müssen bei den Beratungen auch bundesweite verpflichtende Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime festlegen, denn leider müssen wir feststellen, dass dort noch immer viel zu hohe Neuinfektionen sind, sagte sie

Intensivmediziner warben für Einschränkungen bereits vor Weihnachten. „Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man akzeptiert eine Zahl von 600 bis 700 Toten pro Tag und nimmt eine extrem starke Belastung bis hin zur Überlastung der Krankenhäuser in Kauf. Wenn man die Krankenhäuser besser entlasten will, dann muss man bereits vor Weihnachten konsequent runterfahren“, sagte Christian Karagiannidis, Sprecher des DIVI-Intensivregisters. An Weihnachten brauche es ein Fest in kleinem Kreis oder sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen. „Auch sollten die Gottesdienste unter freiem Himmel stattfinden, leider sind diese Veranstaltungen Infektionsherde“, sagte Karagiannidis.