Nach Auftritt bei Anne Will : Massive Kritik an Wagenknecht nach Äußerungen zu Corona-Impfungen

Berlin Ihr Auftritt bei „Anne Will“ schlägt hohe Wellen. Und nicht nur die Spitze der Linken ist nach den öffentlich vorgetragenen Zweifeln von Sahra Wagenknecht an Corona-Impfungen auf Distanz zur früheren Fraktionschefin gegangen.

"Es gibt eine Beschlusslage, die heißt, dass wir Impfkampagnen unterstützen", sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow am Montag in Berlin. Wagenknecht hatte in der Talksendung "Anne Will" am Sonntagabend gesagt, sie lasse sich nicht gegen das Coronavirus impfen, weil sie kein Vertrauen in die bislang zugelassenen Impfstoffe habe.