Debatte um Corona-Maßnahmen : Länder wollen bis Montag eigenen Strategie-Vorschlag erarbeiten

Düsseldorf Die Bundesländer wollen sich offenbar bis kommenden Montag über eine eigene Beschlussvorlage zur künftigen Corona-Strategie einig werden. Am Mittwoch kommender Woche könnten die neuen Maßnahmen dann beschlossen werden.

Nach der Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereiten die Länder nun einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vor. Ziel sei, am kommenden Montag eine gemeinsame Beschlussvorlage abzustimmen, hieß es am Dienstag aus Senatskreisen in Berlin. Diese könne dann einen Tag später (24. November) mit dem Bund beraten und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, ehe die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am 25. November erneut zusammenkommen und die Strategie dann beschließen.