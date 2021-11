Gesetzesentwurf liegt vor : "Ampel"-Parteien einigen sich auf Corona-Maßnahmen bis März

Berlin Die „Ampel“-Fraktionen haben sich auf einen Gesetzesentwurf für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie verständigt. Der Fahrplan skizziert die Regierungspläne bis März kommenden Jahres.

Die Ampel-Fraktionen haben sich auf einen Gesetzentwurf zu Corona-Eindämmungsmaßnahmen bis ins kommende Jahr hinein verständigt. Zudem vereinbarten SPD, Grüne und FDP nach Angaben vom Montag, die Rückkehr von kostenlosen Corona-Tests sowie die Einführung einer 3G-Pflicht am Arbeitsplatz "auf den Weg" zu bringen. In dem Gesetzentwurf, der am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag und der am Donnerstag im Bundestag beraten werden soll, sind diese Maßnahmen aber noch nicht enthalten.