Aufarbeitung der Pandemie Was in den Corona-Protokollen des RKI zu lesen ist

Vier Jahre ist es her, dass das Coronavirus das gesellschaftliche Leben in Deutschland zum ersten Mal lahmlegte. Strenge Kontaktbeschränkungen sollten die Ausbreitung des neuartigen Erregers verhindern. Bald schon mussten neben Schulen auch Friseure, Restaurants und zahlreiche Geschäfte schließen. Aus medizinischer Sicht gilt die Pandemie mittlerweile als überwunden – gesellschaftlich wirkt sie aber bis heute nach. Nun hat die Diskussion um die politische Aufarbeitung der Coronakrise wieder Auftrieb erhalten. Grund dafür sind öffentlich gewordene Protokolle des Corona-Krisenstabs im Robert-Koch-Institut (RKI). Das Online-Magazin „Multipolar“, das von Kritikern in die Nähe verschwörungserzählerischer Publikationen gerückt wird, hatte die Freigabe der Dokumente erfolgreich eingeklagt.