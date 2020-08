Nach Corona-Protesten : Berlins Innensenator Geisel will Maskenpflicht bei Demonstrationen

Andreas Geisel (SPD), Innensenator von Berlin, bei der Pressekonferenz zu den Vorfällen am Reichstag. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Berlins Innensenator Andreas Geisel will nach den Massenversammlungen am Wochenende das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Demonstrationen in der Hauptstadt zur Pflicht machen.

Eine entsprechende Änderung der Infektionsschutzverordnung werde er dem Senat am Dienstag gemeinsam mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vorschlagen, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Rechtsänderung sei „ein wichtiges Signal" an die Veranstalter der umstrittenen Demos vom Wochenende.

Am Samstag waren in Berlin nach Geisels Angaben bis zu 38.000 Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf den Straßen - besonders bei der aufgelösten Demonstration am Samstagmittag wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. Dort scheiterte der Versuch, als Auflage eine Maskenpflicht zu verfügen. Die von der Berliner Versammlungsbehörde verhängten Demonstrations- und Kundgebungsverbote waren gerichtlich wieder aufgehoben worden.

Foto: dpa/Fabian Sommer 16 Bilder Demonstranten drängen bis auf Stufen des Reichstags vor

Bundesweites Entsetzen erregte besonders ein Vorfall am Samstagabend: Vor dem Reichstagsgebäude eskalierte die Lage, als hunderte Rechtsextreme die Treppe des Sitzes des Bundestags stürmten. „Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie", hatte dazu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt.

Geisel bekräftigte am Montag sein Bedauern darüber, „dass solche Bilder entstehen konnten". Er betonte jedoch, dass der Bundestag „zu keinem Moment" ungeschützt gewesen sei. Darüber seien sich auch der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in einem Telefonat einig gewesen.

