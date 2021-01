In Corona-Pandemie : Söder wechselt Gesundheitsminister aus - Holetschek für Huml

München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zieht im Kampf gegen die Corona-Pandemie personelle Konsequenzen: Melanie Huml muss ihr Amt als Gesundheitsministerin abgeben - die Funktion soll nun Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force Klaus Holetschek übernehmen. Huml soll jetzt in der Staatskanzlei arbeiten.

Holetschek habe sich zuletzt als Macher erwiesen, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen in Bayern, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München. „Das ist eine souveräne Entscheidung, die mit allen besprochen ist“, sagte Söder. Ich glaube, dass die Aufstellung so die beste ist.