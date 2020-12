Berliner Republik : Nur kurz still: Weihnachten in Berlin

Nur kurz still: Weihnachten in Berlin

Berlin In Corona-Zeiten kommt in der Hauptstadt keine Feststimmung auf Berlin blickt auf ein Jahr zurück, das die politischen Grundfesten erbeben ließ.

Der Weihnachtsbaum vor dem Berliner Reichstag sieht in diesem Jahr stak gerupft aus. Die Zweige hängen schon kurz nach der Aufstellung herunter, der Baum offenbart viele große Lücken, die Dekoration wirkt wenig liebevoll.

Der Baum steht symbolisch für ein politisches Ausnahme-Jahr, was sich in der Hauptstadt niemand hat vorstellen können. An Weihnachten 2019 war das politische Aufreger-Themen einigermaßen überschaubar: Würde es die letzte Neujahrsansprache der Kanzlerin sein? Weil die neuen SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken die große Koalition platzen lassen?