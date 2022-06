Corona-Pandemie : Neue Testverordnung tritt in Kraft

Berlin Ab diesem Donnerstag gilt eine neue Testverordnung für den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Während die Infektionszahlen kontinuierlich steigen, werden nicht mehr alle Schnelltests kostenfrei sein.

Bisher hatte jeder – auch ohne Corona-Symptome – Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche durch geschultes Personal inklusive Testbescheid, der meist direkt aufs Smartphone kommt und als Nachweis genutzt werden kann. Die Beschränkung auf einmal Gratis-Testen pro Woche wurde in der Regel jedoch nicht kontrolliert. Gesundheitsexperten hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass anlassloses Testen nur bedingt sinnvoll sei. Das Problem: Nach Angaben von Lauterbach entstanden dem Bund durch die Gratis-Tests Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro – pro Monat.

Künftig ist vorgesehen, dass Gründe genannt werden sollen vor einem 3-Euro-Test. Gedacht sind sie zur Absicherung etwa vor Familienfeiern, Konzerten oder anderen Versammlungen in Innenräumen, bei denen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. Dies soll per Unterschrift bestätigt und, sofern möglich, nachgewiesen werden, etwa durch Tickets. Wie praxistauglich diese Neuregelung zur Vermeidung anlassloser Tests ist, wird sich zeigen.

Er appellierte zudem an die Pflegeheime, per Hausrecht eine Maskenpflicht für Besucher einzuführen. Nach Beratungen mit den Trägern von Heimen in Berlin sagte Lauterbach, jeder Besucher müsse getestet sein, „sonst haben wir in den nächsten Wochen erhebliche Ausbrüche zu erwarten“.