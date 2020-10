Drastische Einschränkungen : Gastronomie, Fitness-Studios und Kinos wieder dicht

Kanzlerin Angela Merkel (Mitte), Berlins Regierender Bürgermeister (Links) und CSU-Chef Markus Söder nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch im Kanzleramt Foto: AFP/FABRIZIO BENSCH

Berlin Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich auf neue drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geeinigt. Betroffene Branchen reagieren mit harscher Kritik.

Von Kirsten Bialdiga, Birgit Marschall und Kerstin Münstermann

Bund und Länder haben sich angesichts rasant steigender Infektionszahlen auf weitere drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Sie sollen bundesweit einheitlich bereits ab dem 2. November gelten und zunächst bis Ende des Monats befristet sein. Von Montag an sollen sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen treffen dürfen. Verstöße sollen von den Ordnungsbehörden streng verfolgt werden. Kneipen, Bars, Clubs und Restaurants sowie Theater, Opern und Kinos werden ebenso geschlossen wie Bordelle, Schwimmhallen und Fitness-Studios. Freizeit- und Unterhaltungsveranstaltungen werden untersagt. Die Fußball-Bundesliga muss weiter ohne Publikum in den Stadien spielen. Schulen und Kitas hingegen bleiben offen ebenso wie der Groß- und Einzelhandel.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Das war ein sehr entscheidender Tag, um eine effiziente Corona-Bremse zu beschließen.“ Es gehe darum, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung eine Notlage abzuwenden. Die Gesundheitsämter seien an den Grenzen der Belastbarkeit angekommen. Es sei daher nicht mehr entscheidend, ob Hygienekonzepte vorlägen, sondern die sozialen Kontakte insgesamt zu reduzieren. Die neuen Regelungen würden auch von Bundesländern mit weniger Infektionen übernommen. Dies sei auch aus rechtlichen Gründen wichtig: „Wir halten die Maßnahmen für vereinbar mit dem Recht“, betonte Laschet. Der November sei der Monat der Entscheidung.

„Wir wissen für 75 Prozent der Neuinfektionen nicht mehr, woher sie kommen“, sagte auch Kanzlerin Merkel. Merkel verlangte von Bürgern und Unternehmen im November eine „nationale Kraftanstrengung“.

Die Opposition in NRW beantragte kurzfristig eine Sondersitzung des Landtags. Es handele sich um gravierende Grundrechtseingriffe, die der Landtag „als der zentrale Ort politischer Debatten“ beschließen müsse, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty mit der neuen Grünen-Co-Fraktionschefin Josefine Paul. Laschet kündigte an, er werde am Freitag im Landtag sprechen.

Anders als die Kanzlerin hatte Laschet im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen dem Vernehmen nach dafür plädiert, die Gastronomie von Verschärfungen auszunehmen, da sie nicht Treiber des Infektionsgeschehens sei. Gestern sagte er mit Blick auf die Gastronomie und den Sport: „Alle diese Maßnahmen fallen schwer.“

Die Hilfe des Bundes für die betroffene Betriebe wird nun erweitert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier wollen Firmen, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind, bis zu 75 Prozent der November-Umsätze 2019 bei Betrieben bis zu 50 Beschäftigten als aktuelle Kostenbeihilfe erstatten, bei größeren Betrieben bis zu 70 Prozent. Es handele sich um ein 10-Milliarden-Paket.

Von der Schließung der Gastronomiebetriebe sollen lediglich die Lieferung und Abholung von Speisen ausgenommen sein, auch Kantinen sollen offen bleiben. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen sind aber weiter möglich. Friseure bleiben geöffnet. Touristische Übernachtungen im November werden untersagt.

Gastronomen in NRW sehen zunehmend ihre Existenz gefährdet: „Unsere Branche hat wirtschaftlich betrachtet noch nie so schlecht dagestanden wie aktuell“, sagte Thomas Kolaric, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Nordrhein, unserer Redaktion. Aufgrund einer aktuellen Umfrage sähen sich bereits jetzt über 70 Prozent der Gastronomen in ihrer Existenz gefährdet. Der Verband verlangte mehr Kompensationen: „Wir fordern eine hundertprozentige Übernahme der betrieblichen Fixkosten und einen angemessenen Unternehmerlohn.“