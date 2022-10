84 Menschen erklären ihre Impf-Gründe : Neue Impfkampagne „Ich schütze mich“ greift echte Corona-Schicksale auf

Bundesminister für Gesundheit, steht neben Margarete Stokowski, Journalistin, Autorin und Long-Covid-Betroffene, nach einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage und zur neuen Kampagne des Gesundheitsministeriums zum Schutz vor Corona. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die neue Impfkampagne der Bundesregierung vorgestellt. 84 Menschen erzählen ihre Corona-Geschichten. Dadurch sollen andere ermutigt werden, sich zu schützen. Lauterbach appelliert ebenfalls an die Länder, weitere Maßnahmen wie Maskenpflicht zu ergreifen.

Eine neue Corona-Kampagne soll helfen, die Zahl der Infektionen in Deutschland zu verringern und die Impfquoten zu erhöhen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Freitag in Berlin, es gehe nicht darum, den Menschen Angst zu machen, sondern sie zu ermutigen, sich zu schützen. Die Pandemie komme zurück, aber die Menschen hätten es selbst in der Hand, ob sie wieder das bestimmende Thema werde.

Auf Plakaten und in Spots nennen 84 Menschen einen Grund, warum sie ihren Impfschutz aktuell halten. Das Motto der Kampagne, die an diesem Freitag startet, heißt „Ich schütze mich“. Lauterbach betonte, die Aktion sei mehr als ein Aufruf zur Impfung. Es gehe auch darum, Masken zu tragen und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Die 84 Personen stehen für 84 Millionen Menschen in Deutschland. Es sind keine Schauspieler, sondern Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wie Lauterbach sagte. Die Anzeigen und Spots sind in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen sowie in den sozialen Medien zu sehen.

Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen rief Lauterbach die Bundesländer erneut auf, über eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen nachzudenken. Es sei besser, jetzt mit geringen statt später mit drastischen Einschränkungen zu arbeiten, sagte er. Nach der jüngsten Novelle des Infektionsschutzgesetzes müssen die Bundesländer die Vorschriften beschließen. Der Bund schreibt das Tragen von Masken einheitlich nur im öffentlichen Fernverkehr und im Gesundheitswesen vor.

Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen

Karl Lauterbach geht ebenfalls von einer „erheblichen Dunkelziffer“ bei Corona-Infektionen aus. „Ich glaube, dass die Zahlen, die wir haben, zuverlässig sind, aber nicht vollständig“, sagte der SPD-Politiker. Es gebe eine Untererfassung bei Menschen, die einen positiven Schnelltest nicht durch einen PCR-Test bestätigen ließen. „Daher rechnen wir mit einer Dunkelziffer, dass die Gesamtzahl drei bis vier Mal so hoch ist, wie das, was wir jetzt auswerten. Und das bedeutet, dass wir derzeit möglicherweise nicht also 100 000 neue Fälle haben, sondern, wenn man alle Fälle zählen würde, bis zu 400 000 Fälle.“

Er kritisierte auch die „Verharmlosung“ bei der Diskussion um Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Ob jemand „mit“ oder „an“ Corona gestorben sei, werde von Laien falsch bewertet. „Denn wenn ich mit Corona sterbe, kann es trotzdem so sein, dass ich ohne die Corona-Infektion nicht gestorben wäre“, sagte Lauterbach. „Das kriegen viele nicht auseinander. Die denken dann, mit Corona gestorben bedeutet, der wäre sowieso gestorben.“

Zudem steige durch eine Corona-Infektion für ein Jahr auch die Wahrscheinlichkeit an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. „Derjenige, der jetzt Corona gehabt hat und sechs Monate später an einem Herzinfarkt stirbt, der kommt nie in die Corona-Statistik“, erklärte Lauterbach. „Die müssten aber eigentlich auch gezählt werden. Weil der Mensch wäre ohne die Infektion nicht gestorben.“ Diese Verharmlosung sei nicht angemessen.

Lauterbach: Oktoberfest hätte man anders gestalten müssen

Angesichts der kritischen Corona-Entwicklung in München nach dem Oktoberfest Handlungsbedarf sieht Lauterbach Anlass für weitere Schutzvorgaben. Er finde, dass „München, aber auch Bayern unter besonderer Verpflichtung ist, sich jetzt zu überlegen, was macht man mit der Maskenpflicht in den Innenräumen“, sagte er. „Will man das wirklich so laufen lassen?“ Das ginge zulasten von Pflegekräften, ärztlichem Personal und Leuten, die infiziert würden. „Man muss jetzt darüber nachdenken, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man die Verantwortung zeigt.“ Das Infektionsschutzgesetz gebe dies her.

Nach dem Ende des Oktoberfestes sind die Infektionszahlen in München stark gestiegen, Kliniken berichteten von Problemen. Lauterbach sagte: „Es muss jetzt nach vorne geblickt werden. Es hilft nicht, da nachzutreten.“ Er bekräftigte zugleich: „Natürlich ist das Oktoberfest, so wie es gemacht wurde, eine schlechte Idee gewesen.“

Absagen hätte man es wegen fehlender Rechtsgrundlage schlecht können. „Aber hätte man es besser durchführen können oder sollen? Da ist die Antwort natürlich ja.“ Man hätte zum Beispiel warnen müssen: „Wer soll kommen, wer soll nicht kommen“, sagte Lauterbach etwa mit Blick auf Menschen mit Vorerkrankungen. Das Allermindeste wäre gewesen, jedem einen Selbsttest bei Eintritt anzubieten oder besser noch einen Testnachweis vorzugeben. Unabhängig vom Infektionsschutzgesetz könne man natürlich im Rahmen des Hausrechtes jederzeit Vorgaben machen für den Besuch einer Veranstaltung oder eines Lokals.

Lauterbach wirft Krankenkassen vor, Long Covid nicht ausreichend zu behandeln

Patientinnen und Patienten mit Long Covid würden von den Krankenkassen teilweise nicht ausreichend behandelt werden. „Die Krankenkassen wollen zum Teil diese jungen Leute aussteuern“, sagte Lauterbach. „Sie gehen dann quasi aus dem Rechtskreis des Beschäftigten, der Krankenkassenleistungen bekommt, in die Rentenversicherung hinüber. Das ist natürlich nicht richtig.“

Die Betroffenen sollten dann eine Reha unter dem Dach der Rentenversicherung machen, und wenn die Betroffenen nicht ausreichend Fortschritte machen würden, dann rücke eine Erwerbsminderungsrente näher. Lauterbach sagte: „Natürlich muss eine Erwerbsminderungsrente bei denjenigen, wo es nicht anders geht, möglich sein. Aber an dem Punkt sind ja viele auch nicht.“ Künftig solle der „Automatismus“ gebrochen werden, über die Reha in die Erwerbsminderungsrente zu rutschen. Bei jüngeren Menschen „ist das nicht der richtige Weg“. Zwischen 10 und 15 Prozent der Corona-Kranken bekämen Long Covid, so Lauterbach unter Berufung auf Studien weiter. Künftig solle die Versorgung der Betroffenen besser erforscht werden.

Die Publizistin Margarete Stokowski, die selbst unter Long Covid leidet, sagte: „Die Versorgungslage bei Long Covid ist weiterhin sehr schlecht.“ Sie berichtete: „Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres die Krankheit, und mein erster Termin in der Long-Covid-Sprechstunde in der Charité hier in Berlin ist in der zweiten Novemberhälfte - und das war der frühestmögliche Termin.“ Zudem wolle ihre Krankenkasse sie zwingen, eine Reha zu beantragen. Für ihr persönliches Krankheitsbild komme aber gar keine Reha infrage.

(boot/dpa/epd)