Corona-Mutation : Das Virus erzwingt eine europäische Strategie

Französische und deutsche Polizisten kontrollieren in Sarreguemines in Ostfrankreich gemeinsam die Einhaltung von Corona-Auflagen. Foto: dpa/Jean-Christophe Verhaegen

Meinung Welchen Sinn macht es, wenn ein Land den Lockdown hoch, sein Nachbar die Beschränkungen runterfährt? Wie in einem Brennglas legt Corona die nationalen und internationalen Schwächen offen. Die Virus-Mutation in Großbritannien macht erneut deutlich, was Europa verbessern muss.

Es war ein mühsamer Lernprozess für die Regierungschefs von Bund und Ländern, dass der Föderalismus in Corona-Zeiten eben nicht die Eigenarten einzelner Regionen zuerst in den Blick nehmen muss, sondern nur ein möglichst stimmiges Gesamtkonzept die Pandemie stoppen kann. Noch mühsamer fiel der Lernprozess auf europäischer Ebene aus: Der erste Reflex „Grenzen dicht“ erwies sich in zahlreichen Regionen als fatal. Unverzichtbares medizinisches Personal kam nicht mehr an den Arbeitsort, während sich das Virus rapide ausbreitete. Die aktuelle Virus-Mutation in Großbritannien führt erneut vor Augen, wie wichtig ein europaweit abgestimmtes Vorgehen ist.

Schnelle Reaktionen und Telefonate zwischen den europäischen Hauptstädten an diesem Sonntag deuten darauf hin, dass den Verantwortlichen die Gefahr bewusst ist, die von dem mutierten Virus ausgeht. Wenn es sich fast doppelt so schnell ausbreitet wie die herkömmliche Variante müssen die Staaten sich auch doppelt so gut dagegen wappnen. Wenn das eine Land den Flugverkehr unterbricht, um die Mutation fern zu halten, macht es wenig Sinn, wenn das andere Land seine eigene Taktik verfolgt und das Virus eben über die Binnengrenzen doch weiterträgt.

Allerdings ist die Frage, ob das Kappen der Verbindungen zur Insel reicht. Denn auch in Dänemark und in den Niederlanden scheinen die Mutationen bereits aufgetreten zu sein. Also läuft es darauf hinaus, neben den kurzfristigen Konsequenzen für den Reiseverkehr auch weitere grenzüberschreitende Interventionen in den Blick zu nehmen.

Wenn die einen den Lockdown lockern und die anderen ein paar Kilometer weiter ihn noch verschärfen, mag das als Signal an die Bevölkerung verstanden werden. Es ist zugleich aber auch eine Einladung an das Virus, den Widerspruch zu nutzen. Es unterscheidet nicht danach, ob Mund und Rachen deutsche oder französische, polnische oder spanische Wörter produzieren. Es nistet sich ein, wo immer es landen kann.

Was die Mediziner über die Eigenarten des Virus generell sagen, müssen die Historiker und Politologen in der Rückschau sicherlich auch für das Staatensystem bestätigen: Corona deckt Schwächen schonungslos auf und macht aus kleinen und harmlosen Vorerkrankungen kritische Gesundheitszustände. So wie das Virus mit den Organen im Menschen umgeht, legt es ein Brennglas auf den Zustand sowohl des deutschen Föderalismus als auch der mangelhaften Integration in der Europäischen Union. Alle Schwächen treten umso schärfer zutage, je gefährlicher sich das Virus entwickelt.