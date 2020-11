Länderrunde im Krisenmodus : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz entscheidet derzeit nahezu alle wesentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Ihre Bedeutung hat massiv zugenommen. Ein Blick auf die Hintergründe.

Eigentlich treffen sich die Regierungschefs der Länder nur viermal im Jahr zur Ministerpräsidentenkonferenz, zweimal davon mit der Kanzlerin. Die Corona-Krise hat das geändert, jetzt gibt es alle paar Wochen eine Besprechung mit der Bundesregierung . Was hinter dem Gremium steckt, wie es arbeitet, was es entscheiden kann - und warum Kritiker Bedenken haben. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was wurde in der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. November beschlossen?

Am 16. November kamen die Regierungschef der Länder und Bundeskanzlerin Merkel zusammen, um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu besprechen und eine Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns zu ziehen. Der Bund wollte die Maßnahmen eigentlich verschärfen – die Länder aber waren mehrheitlich dagegen und wollen erst einmal abwarten, wie sich die Corona-Lage im Teil-Lockdown entwickelt. Sie fühlten sich vom Bund überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt. Beschlossen wurde nur ein Punkt: Der Bund will an besonders vulnerable Gruppen 15 FFP2-Masken pro Person verteilen, gegen eine geringe Eigenbeteiligung.