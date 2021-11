NRW übernimmt Vorsitz über Länderrunde : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst leitet am 18. November 2021 die Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern. Foto: dpa/Marius Becker

Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz entscheidet derzeit nahezu alle wesentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Ihre Bedeutung hat massiv zugenommen. Donnerstag kommen die Ministerpräsidenten virtuell zusammen. Ein Blick auf die Hintergründe.

Eigentlich treffen sich die Regierungschefs der Länder nur viermal im Jahr zur Ministerpräsidentenkonferenz, zweimal davon mit der Kanzlerin. Die Corona-Krise hat das geändert, jetzt gibt es alle paar Wochen eine Besprechung mit der Bundesregierung . Was hinter dem Gremium steckt, wie es arbeitet, was es entscheiden kann – und warum Kritiker Bedenken haben. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was soll in der Ministerpräsidentenkonferenz am 18.11 beschlossen werden?