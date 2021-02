Bund-Länder-Beratungen : Länder ringen mit Merkel um Dauer von Lockdown-Verlängerung

Das Bundeskanzleramt (Symbolfoto). Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Berlin Bund und Länder gehen in die nächste Runde. Papiere fliegen hin und her, gerungen wird um die nächste Öffnungsschritte. Kanzlerin Merkel verteidigt ihren restriktiven Kurs - aber über die Schulen soll jede Land selbst entscheiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

Der Mittwoch beginnt für die Kanzlerin sehr früh. Bereits um 7.40 Uhr wird der Entwurf einer Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt an die Länder verschickt. Der Inhalt ist brisant: Das Papier aus der Feder von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sieht eine Lockdown-Verlängerung bis zum 14. März vor, Friseuröffnungen ab Anfang März und freie Hand der Länder in der Schul- und Kitafragen vor.

Außerdem wird unter Punkt sechs in dem Entwurf mit grüner Schrift eine 35er –Inzidenz als Öffnungsindiz angedacht (35 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) – oder aber ein erneutes Zusammenkommen der Länder am 10. März. Heißt übersetzt: Merkel setzt ihre vorsichtige Linie fort. Zu unsicher erscheinen der Naturwissenschaftlerin das Wissen über die Mutationen des Virus und ihre Ausbreitung. Sie will eine „Wellenbewegung“, also ein Öffnen und Schließen, unbedingt verhindern. Es ist ihr Credo für die Verhandlungen am Mittwoch.

Das Papier ist deshalb brisant, weil sie am Vortag vor der Unionsfraktion noch von Anfang März als Zeitpunkt für Öffnungen gesprochen hatte. Allerdings zeigt die Vorlage auch: Das Kanzleramt hat sich aus der Diskussion um die Schulen zurückgezogen, will den Ländern freie Hand lassen. Merkel sieht die Öffnung der Schulen mit Blick auf die Infektionen skeptisch – aber der politische Widerstand auch aus der Union gegen eine weitere Schließung ist sehr groß.

Also räumt sie diesen Punkt, macht in ihrer Vorlage aber deutlich: Der Lockdown soll verlängert werden, trotz sinkender Infektionszahlen. Die Virus-Mutationen, verbunden mit dem langsamen Impfstart – sie halten das Land weiter in Atem.

Es folgen Beratungen der Länder untereinander. Die A-Seite und die B-Seite (wie die SPD und die Unions-geführten Länder genannt werden) tagen zunächst getrennt. Vor allem im Kreis der SPD-geführten Länder gibt es weiteren Beratungsbedarf.

Es gibt viele Gespräche, das Treffen im Kanzleramt verschiebt sich nach hinten. Man wollte um 14 Uhr mit den virtuellen Beratungen starten, doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fährt erst um viertel nach zwei Uhr vor dem Bundeskanzleramt vor. Michael Müller, Berlins Regierender SPD-Bürgermeister und amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) kommt erst um kurz nach halb drei dort an.

Kurz vor 15 Uhr geht es dann los, ein weiteres Papier macht die Runde: Nun steht der 7. März als Datum für Öffnungen im Raum, Friseure sollen schon am 22 Februar wieder die Schere in die Hand nehmen dürfen – zumindest ist das der Plan der Länder untereinander. Bei dem Datum 7.März haben auch die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März eine Rolle gespielt, heißt es. „Eine Mehrheit der Ministerpräsidenten will auch eine Öffnung der Grundschulen und Kitas ab dem 22. Februar“, schreibt ein Teilnehmer. Entschieden sei aber noch nichts. Die Beratungen dauern bis in den späteren Abend hinein an.

Einer ist zu Beginn der Beratungen schon mal sauer auf die Kanzlerin. Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg sieht sich vom Kanzleramt allein gelassen. Er fährt einen vorsichtigen, restriktiven Kurs bei den Schulen – und ist enttäuscht, dass nun alles den Ländern überlassen werden soll.

Doch Merkel macht einen anderen Punkt. Sie setzt sich zu Beginn der Runde dafür ein, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten und bittet die Länder um eine Prüfung. Erzieherinnen und Erzieher hätten keine Möglichkeit, die notwendigen Abstände einzuhalten.