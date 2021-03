Länderrunde im Krisenmodus : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlässt mit Michael Müller (l.), Markus Söder (2.v.r) und Olaf Scholz (SPD,r), die Pressekonferenz im Bundeskanzleramt am 13. Dezember 2020. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz entscheidet derzeit nahezu alle wesentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Ihre Bedeutung hat massiv zugenommen. Ein Blick auf die Hintergründe.

Eigentlich treffen sich die Regierungschefs der Länder nur viermal im Jahr zur Ministerpräsidentenkonferenz, zweimal davon mit der Kanzlerin. Die Corona-Krise hat das geändert, jetzt gibt es alle paar Wochen eine Besprechung mit der Bundesregierung . Was hinter dem Gremium steckt, wie es arbeitet, was es entscheiden kann - und warum Kritiker Bedenken haben. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was soll in der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März beschlossen werden?