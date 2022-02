Ministerpräsidentin Malu Dreyer : „Spätestens bei der nächsten MPK muss es um Ideen für Erleichterungen gehen“

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD). Foto: dpa/Harald Tittel

Interview Berlin Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), äußert sich im Interview zur Diskussion über Corona-Lockerungen, die katholische Kirche, die Flutgebiete und die Debatte um die Impfpflicht.

Frau Dreyer, wie erleben Sie die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen? Kommen diese Forderungen zu früh?

Dreyer Die Infektionszahlen steigen nach wie vor dynamisch. Wir werden den Peak der Omikron-Welle voraussichtlich erst Mitte Februar erreicht haben. Dann können wir besser einschätzen, ob die Krankenhäuser das auf ihren Normal- und Intensivstationen schaffen und wie sehr uns Personalausfall durch Infektion und Quarantäne in der kritischen Infrastruktur und in den Betrieben zusetzen werden. Natürlich müssen wir den Menschen aber auch die Sicherheit geben, dass es auch wieder Lockerungen gibt. Spätestens bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz muss es also auch um kluge Ideen für Erleichterungen gehen.

Die Länder haben stets die Notwendigkeit einer Impfpflicht betont. In der Woche der nächsten MPK soll die erste Lesung im Bundestag stattfinden – gleichzeitig sollen Lockerungen vorbereitet werden. Kommt die Impfpflicht Ihrer Meinung nach überhaupt noch?

Dreyer Ich sehe da keinen Widerspruch. Es gibt schließlich unterschiedliche Wellen in der Pandemie. Wir haben leider immer noch eine zu niedrige Impfquote. Deswegen würden uns neue Virusmutationen wieder empfindlich treffen. Die Vorstellung, dass wir im Spätsommer und im Herbst deswegen erneut mit Schließungen und Kontakt- und Zugangsbeschränkungen schützen müssen, wäre unerträglich. Der Großteil der Bevölkerung hält sich an alles und hat immer weniger Verständnis für die Einschränkungen zum Schutz Ungeimpfter. Wir sind alle mürbe. Und da wir die Impfquote, die wir erreichen müssen, nicht erreichen, braucht es die Impfpflicht.

Ab 18 Jahren, oder ab einem höheren Alter?

Dreyer Die Debatte im Bundestag ist ja noch nicht abgeschlossen. Es gibt sicher viele Punkte, die für eine Impfpflicht ab einem höheren Alter sprechen. Aber ich werde diese Debatte weiter verfolgen, und mir dann ein Urteil bilden. Wir tun bestimmt alle gut daran, nicht apodiktisch auf einem Standpunkt zu beharren. Am Ende sollte es eine Lösung geben, die für eine große Mehrheit tragbar ist.

Die Umsetzung der Impfpflicht wird aber bei Ihnen landen…

Dreyer Das ist jetzt schon bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht der Fall. Wir werden damit umgehen können, da bin ich sicher.

Befürchten Sie, dass sich viele Pflegekräfte von Ihrem Beruf abwenden?

Dreyer Wir haben ein Monitoring über die Impfquote in unseren Pflegeeinrichtungen. Die ist in den Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sehr hoch, und wir gehen im Moment davon aus, dass wir das ganz gut bewältigen werden.

Die Impfpflicht befeuert die Anti-Corona-Demonstrationen…

Dreyer Wir müssen differenzieren. Nicht jeder, der auf die Demonstrationen geht, ist ein Querdenker. Eine Gefährdung der Gesamtgesellschaft, weil man sich nicht an Auflagen hält, geht aber gar nicht. Wichtig ist, dass wir Grenzen ziehen. Dort, wo gehetzt wird, wo Sicherheitskräfte angegriffen werden, muss der Rechtsstaat klare Kante zeigen. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass die Debatte im Bundestag zeigt, dass es ein Thema ist, bei dem sich Meinungen ändern können, wenn es neue Erkenntnisse gibt.

Inwiefern?

Dreyer Wir wollten keine Impfpflicht und sind im dritten Corona-Jahr zu einer anderen Auffassung gekommen, weil die Impfquote zu niedrig bleibt und weil das Virus sich und damit die Situation ständig verändert. Ich war mir zum Beispiel sicher, dass es die Impfpflicht nicht braucht – heute denke ich anders darüber. Ich hoffe, dass wir viele Menschen überzeugen können, auch wenn wir eingefleischte Impfgegner vielleicht nicht mit Argumenten überzeugen können. Aber unser Anspruch muss sein, dass, wenn sich eine demokratische Mehrheit herausbildet, diese dann auch akzeptiert wird. Das ist Demokratie. Wir müssen anderslautende Meinungen akzeptieren – die Abgeordneten ringen im Bundestag um eine möglichst gute Lösung.

Was ist Ihre Auffassung zum Thema Schule? Sollen diese trotz stark steigender Omikron-Fälle offen bleiben?

Dreyer Das ist unser Anspruch! Wir haben ein gutes Sicherheitskonzept mit Testungen, Hygienemaßnahmen und einer verkürzten Absonderung. Das ist medizinisch vertretbar und hilft den Kindern und den Familien. Wir wollen verhindern, die Kinder wieder tagelang in Quarantäne zu schicken und ganze Schulen zu schließen. Die Kinder leiden so schon genug unter der Pandemie.

Widmet sich die Gesellschaft den Kindern genug?

Dreyer Für die Kinder ist diese Pandemie eine schwierige Zeit. Wir haben in Rheinland-Pfalz viele Programme, um Kinder zu unterstützen, auch die psychischen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Länder und Bund haben „Aufholen nach Corona“ gemeinsam aufgelegt. Wir haben Ferienfreizeiten und auch Sommerschulprogramme und wir bauen die Jugendarbeit aus. Wir sind das den Kindern schuldig.

Wie steht es um die Flut-Trauma-Bewältigung in Ihrem Bundesland?

Dreyer Das haben wir von Anfang an in den Fokus genommen. Wir haben ein Beratungsnetzwerk zusammen mit der Psychotherapeutenkammer gespannt, die Schulpsychologen arbeiten mit den Kindern. Wir haben im Dezember im Ahrtal ein Traumazentrum eröffnet und werden dort auch künftig mehr Psychotherapeutenstellen haben.

Wie geht es den Menschen?

Dreyer Das ist unterschiedlich. Manche, die materiell viel verloren haben, blicken mittlerweile nach vorne, sie bekommen Unterstützung, wollen neu starten. Aber die Menschen etwa, die in der Nacht schwere persönliche Schicksalsschläge erlitten haben, brauchen häufig noch Zeit. Es ist in den Flutgebieten schon sehr viel passiert, aber es gibt auch noch viel zu tun. Einigen geht es nicht schnell genug – auch dafür habe ich Verständnis. Es sieht noch nicht so aus wie früher. Dem stellen wir uns.

Ein Blick auf die SPD: Mit Blick auf die Ukraine-Krise steht Ihre Partei in der Kritik: Nervt Sie das?

Dreyer Ich erlebe meine SPD als geschlossene Partei. Wir sind die Friedenspartei in Deutschland, die auch bei Gegenwind Kurs hält. Ich bin Bundeskanzler Olaf Scholz dankbar, weil er alles dafür tut, diese Eskalation auf diplomatischem Wege zu lösen. Das Allerwichtigste ist doch, dass wir Frieden haben in Europa und nicht Krieg. Wir diskutieren intern, aber es gibt eine ganz klare Vorstellung, die von allen führenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in der Partei etwas zu sagen haben und aktiv sind, geteilt wird. Wir nehmen die Kriegsgefahr, die in Europa droht, sehr ernst. Es ist ganz klar, dass die Aggression von Russland ausgeht. Drittens ist klar, dass wir fest von Sanktionen gegen Russland überzeugt sind, wenn sich die Lage weiter zuspitzt. Auch sind wir davon überzeugt, dass wir den Weg für robusten Gesprächsformate schaffen müssen, die mit der Nato abgestimmt sind. Wir brauchen zu Russland perspektivisch einen Kanal, in dem auch wieder über Abrüstung gesprochen werden kann.

Hat man sich von Altkanzler Schröder genug distanziert? Im Falle von Hartz IV ist das der SPD beim selben Kanzler recht gut gelungen.

Dreyer Gerhard Schröder ist ein Ex-Kanzler und bekleidet kein Amt in der Partei. Ich kenne auch niemanden in der Partei, der seine Auffassungen teilt.

Mit Blick auf Nordstream gibt es aber durchaus sehr überzeugte Anhänger Ihrer Partei, etwa die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Dreyer Manuela Schwesig steht komplett hinter dem Kurs von Olaf Scholz und Lars Klingbeil. Da passt kein Blatt dazwischen.

Die Dimension und die Vertuschung des Missbrauchs in der katholischen Kirche haben Deutschland erschüttert. Sie sind Mitglied des Zentralrates der Katholiken, was ist Ihre Antwort darauf?

Dreyer Man muss sich die Dimension klarmachen: Kinder und Jugendliche wurden an Leib und Seele verletzt und leiden zum Teil bis heute darunter. Das hat die Kirche systematisch vertuscht. Das erschüttert die Grundfeste der Kirche und auch mich ganz persönlich. Es ist unerträglich. Noch immer haben nicht alle Bistümer überhaupt eine Aufarbeitungskommission eingerichtet. Ich sehe die Kirche in der Pflicht. Erstens: Die Betroffenen müssen bei der Aufarbeitung zu Beteiligten werden. Sie müssen anerkannt und entschädigt werden. Zweitens: Die Ursachen, die den Missbrauch und dessen Vertuschung ermöglicht haben, müssen beseitigt werden. Und Drittens wir müssen den Prozess auch politisch begleiten. Zum Beispiel, indem wir die staatliche Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in ihren Befugnissen stärken.

Kardinal Marx befürwortet jetzt ein Ende des Zölibats, ist das eine Reaktion darauf?

Dreyer Die katholische Kirche muss einen umfassenden Kulturwandel vollziehen. Die Aufhebung des Zölibats ist schon lange eine Forderung aus der Mitte der Kirche heraus. Aber die Frage, wie die Kirche künftig aussieht, geht weit darüber hinaus. Genau darum geht es beim Synodalen Weg.

Nach dem Polizistenmord in Rheinland-Pfalz gibt es in den sozialen Netzwerken sehr viel Hass und Hetze in Richtung Polizei, wie gehen Sie damit um?