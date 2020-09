Bund schlägt maximal 25 Personen vor : Ministerpräsidenten ringen um Obergrenze für private Feiern

Berlin Das Ziel ist klar: Die Länder wollen sich beim Schutz vor Corona besser auf Herbst und Winter vorbereiten. Der Weg hingegen ist umstritten. Beim Treffen der Länderchefs am Dienstag wird es um private Feiern, Alkoholausschank, die Teststrategie und den Umgang mit Reiserückkehrern gehen.

Welche Regeln im Herbst und Winter für den Schutz vor Corona-Infektionen gelten sollen, wird am Dienstag im Mittelpunkt der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) stehen. Die Kanzlerin zeigte sich alarmiert. Zu Weihnachten könne die tägliche Zahl der Infektionen bei mehr als 19.000 pro Tag liegen, wenn es so weiter gehe, warnte Merkel in der Schalt-Konferenz des CDU-Präsidiums. Vor dem Treffen im Kanzleramt, zu dem sich die Mehrheit der Regierungschefs per Video zuschalten wird, zeichnete sich am Montag noch keine einheitliche Strategie im Umgang mit den steigenden Infektionszahlen ab. Am Abend sickerte durch, dass der Bund eine für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor. In öffentlichen Räumen solle sie bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Dienstag. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Zahlen berichtet. Zudem sollen für falsche Angaben im Restaurant oder bei sonstigen Veranstaltungen 50 Euro an Bußgeld fällig werden.