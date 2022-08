Neue Corona-Maßnahmen : Ab Herbst wieder Maskenpflicht möglich

Berlin Die Corona-Lage sei besser als im vergangenen Herbst, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Trotzdem müsse man sich wieder besser schützen. Das soll vor allem mit Masken passieren – was nicht alle zufriedenstellt. Ein Überblick über die Pläne der Bundesregierung.

Mehr Eigenverantwortung und Spielraum für Verschärfungen: In diesem Herbst und Winter soll die Maskenpflicht ein Kerninstrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein. Das sieht ein Entwurf vor, den das Gesundheits- und Justizministerium am Mittwoch vorgestellt haben. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen, was die Ressortchefs Karl Lauterbach (SPD) und Marco Buschmann (FDP) im Einzelnen planen.

Was soll bundeseinheitlich gelten?

In Restaurants sowie bei Kultur- und Sportveranstaltungen soll es zudem Ausnahmen der Maskenpflicht für getestete, frisch geimpfte (mindestens drei Impfungen) und frisch genesene Menschen geben. Im Restaurant bringe die Maske nicht viel, weil man sie am Tisch und beim Essen ohnehin abnehmen dürfe, sagte Lauterbach. Deshalb setze man auf den Nachweis einer maximal drei Monate alten Impfung oder eines aktuellen Tests. Buschmann sagte, er rechne damit, dass etwa Fitnessstudios oder Kinos dann komplett auf Tests umstellten, weil sie das Maskentragen schlecht kontrollieren könnten.

Welche Möglichkeiten bekommen die Länder?



Was bedeutet das für Schulen?

Ab wann sollen die Maßnahmen gelten?

Wie läuft das weitere Verfahren?

Was sagen die Ärzteverbände?

Die Hausärzte übten Kritik. Verbandschef Ulrich Weigeldt sagte auf Anfrage: „Eine Lehre der Vergangenheit ist, dass zu kleinteilige Maßnahmen, die sich darüber hinaus noch im Wochenrhytmus ändern, häufig zu Verwirrung und Unklarheiten führen.“ Wo immer möglich, sollten die Regeln daher so einfach wie möglich gehalten werden. „Wenn bei der Maskenpflicht beispielsweise danach differenziert werden soll, ob die letzte Impfung drei oder vier Monate zurückliegt, dann frage ich mich, wie das im Alltag funktionieren soll. Dass solche Regelungen nicht zur Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen werden, ist offensichtlich. Im Zweifel muss man auch nicht alles gesetzlich haarklein regeln“, sagte Weigeldt. Es sei nicht nachvollziehbar, weswegen ein vollständiger Impfstatus nach drei Monaten anscheinend an Wert verlieren solle. „Diese Differenzierung nach vollständig Geimpften erster und zweiter Klasse sollte noch einmal überdacht werden“, sagte Weigeldt. Er mahnte an, die bestehenden Impflücken bei der Erst-, Zweit- und Drittimpfung zu schließen und die Viertimpfung für besonders Gefährdete Menschen voranzutreiben. „Das muss Priorität haben“, sagte der Hausärzte-Chef.