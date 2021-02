Corona-Krise : Olaf Scholz will Öffnungsschritte mit Selbsttests verbinden

Olaf Scholz will Öffnungsschritte mit Selbsttests verbinden

Exklusiv Düsseldorf Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat geht davon aus, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen und im Stadion Fußball schauen können. Weitere Öffnungsschritte will er mit Selbsttests verbinden.

Olaf Scholz hat vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen Öffnungsschritte in Verbindung mit Schnelltests angemahnt. „Das Virus und seine Mutationen werden uns noch eine Weile begleiten, fürchte ich. Wir müssen also Wege finden, wie wir es hinbekommen, nicht immer weiter im Lockdown leben zu müssen. Deshalb könnten wir die nächsten Öffnungsschritte mit Schnelltests verbinden“, sagte Scholz unserer Redaktion. Darüber werde man am 3. März mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beraten.



„Für niemanden ist die aktuelle Situation einfach, deshalb ist mir eines ganz wichtig zu sagen: Wir haben allen Grund zur Hoffnung. Ich gehe davon aus, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen können und die nächste Bundesliga-Saison auch wieder im Stadion verfolgen werden“, fügte Scholz hinzu.