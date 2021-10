Weniger Schutz in Schulen trotz steigender Infektionszahlen : Lehrerverband und Ehtikrat kritisieren kinderfeindliche Corona-Politik

Exklusiv Berlin Lehrerverband und Deutscher Ethikrat fordern mehr Rücksicht der Gesamtgesellschaft gegenüber Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise. Dass die Bundesländer Schutzmaßnahmen zurückfahren, während die Infektionszahlen an den Schulen steigen, sei ärgerlich und nicht nachvollziehbar.

Der Lehrerverband hat massive Kritik an der Rücknahme von Corona-Schutzmaßnahmen wie der Maskenpflicht in vielen Bundesländern geübt. „Sehr ärgerlich ist, dass genau in dieser kritischen Situation, am Beginn einer heftigen vierten Welle, einer noch fehlenden Herdenimmunität der Erwachsenen und einer überwiegend nicht geimpften Schülerschaft die Politik Gesundheitsschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in vielen Bundesländern zurückfährt“, sagte der Chef des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, unserer Redaktion. „Und zwar gegen den ausdrücklichen Rat des in Deutschland für die Gefahrenabschätzung von Infektionskrankheiten zuständige Robert-Koch-Institut und die Mehrheit der Virologinnen und Virologen“, sagte Meidinger.