Inzidenzwerte weiter rückläufig : Drei Millionen Corona-Impfdosen vor der Vernichtung

Berlin Während die Corona-Inzidenzwerte weiter rückgängig sind, warnt das Gesundheitsministerium vor der Vernichtung von drei Millionen ungenutzten Corona-Impfdosen. Die Krankenhäuser beklagen einen akuten Personalmangel wegen hoher Infektionszahlen bei Pflegerinnen und Pflegern.

Bis Ende Juni droht die Vernichtung von etwa drei Millionen Dosen Corona-Impfstoff in Deutschland. Die Zahl nannte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Man habe momentan mehr Impfstoff zur Verfügung als genutzt werde und gespendet werden könne. Die internationale Impfstoffinitiative Covax nehme zum Beispiel zur Zeit keine Spenden mehr an. „Deswegen besteht durchaus eine Gefahr, dass Impfstoff verworfen wird“, sagte der Sprecher.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) beklagte wegen vieler Corona-Fälle einen Personalnotstand in den Kliniken und pochte auf eine Verlängerung des staatlichen Rettungsschirms, der an Ostern auslaufen wird. „Wir befinden uns weiterhin in einer angespannten Situation, denn wir haben mit hohen Personalausfällen zu kämpfen. Deshalb kann auch in den Krankenhäusern kein Normalbetrieb herrschen“, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. „Trotzdem ist immer die Versorgung der Menschen im Krankenhaus gewährleistet, wie auch in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie. Dies verdanken wir vor allem dem besonderen Engagement der Mitarbeitenden, die auch in Zeiten der hohen Personalausfällen die Versorgung sicherstellen“, sagte Gaß. „In dieser angespannten Situation ist es für uns nicht erklärbar, warum ein wesentlicher Teil des ,Rettungsschirms Krankenhaus‘ am 18. April ausläuft“, sagte Gaß. „Eine falsche politische Entscheidung und ein fatales Signal, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.“