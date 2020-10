Corona-Krise: Ministerpräsidenten einigen sich auf Lockdown : Massive Kritik an Corona-Maßnahmen - Kubicki ruft zu Klagen auf

Berlin Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ruft nach dem Bund-Ländern-Treffen zu Klagen gegen Corona-Maßnahmen auf. Verbraucherschützer fordern die Rückerstattung von Reisekosten

An den von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hagelt es Kritik. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) ruft dazu auf, gerichtlich gegen die Beschlüsse vorzugehen. „Ich halte die aktuellen Regelungen in Teilen für rechtswidrig. Wenn die Runde der Regierungschefs Maßnahmen verabredet, die bereits mehrfach von Gerichten aufgehoben wurden, wie das Beherbergungsverbot, dann ignorieren die Beteiligten bewusst die Gewaltenteilung. Ich rufe alle Betroffenen auf, rechtliche Mittel gegen diese Maßnahmen einzulegen“, sagte Kubicki kurz vor der Bundestagsdebatte am Donnerstag. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen hatten sich Bund und Länder auf drastische Kontaktbeschränkungen beim Kampf gegen die Covid-Pandemie geeinigt. Die getroffenen Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass sich nur noch Angehörige des eigenen und eines weitere Hausstandes gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen - maximal zehn Personen. Auf private oder touristische Reisen solle man verzichten. Auch Gastronomiebetriebe und Hotels sollen weitgehend schließen, aber finanziell entschädigt werden.

Der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) dringt auf die schnelle Auszahlung dieser Hilfen. „Die zugesagte außerordentliche Wirtschaftshilfe, die betroffene Unternehmen für finanzielle Ausfälle im November entschädigen soll, ist zu begrüßen. Wir verbinden dies mit der Erwartung, dass die Hilfen für alle Unternehmen der Gastronomie, Hotellerie und der Cateringwirtschaft schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden“, sagte die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Die Schließung der Gastronomiebetriebe ab 2. November für vier Wochen bezeichnete Hartges als „bitter für die Mitarbeiter wie die Unternehmer“. „Ebenso bitter ist das Verbot aller touristischen Übernachtungen, da Übernachtungsangebote nur noch für ‚notwendige Zwecke‘ zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das kommt einer faktischen Schließung gleich. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, die Verzweiflung wächst“, kritisierte die Dehoga-Chefin.Der Deutsche Städtetag begrüßt die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Die Städte halten die verschärften Maßnahmen von Bund und Ländern für hart, aber richtig, um den rasanten Anstieg der Corona-Infektionen abzubremsen. Das ist ein klares politisches Signal, das wir jetzt brauchen. Es ist besser, jetzt entschlossen zu handeln, als später mit Versäumnissen zu hadern“, sagte Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages und Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion. Das vorübergehende Runterfahren der Kontakte auf das Nötigste sei „schmerzhaft“.Es verändere das Miteinander in den Städten spürbar, weil das öffentliche Leben weitgehend ausgesetzt sei. „Aber wir müssen jetzt so klar vorgehen, um die Gesundheit von Vielen zu schützen und einen vollständigen Lockdown zu vermeiden“, betonte der SPD-Politiker. Er appellierte an die Gesellschaft: Es brauche „in den kommenden Wochen großen Rückhalt in der gesamten Gesellschaft, damit wir die Pandemie im Griff behalten und nicht die Kontrolle verlieren“, betonte Jung. Aber er erinnerte die Ministerpräsidenten auch daran, in zwei Wochen die Wirkung der Maßnahmen zu prüfen. „Wir hoffen sehr, dass bis zum Dezember die Infektionen deutlich zurückgegangen sind und die jetzt beschlossenen harten Regeln wieder gelockert werden können.“ Für Familien und die Zukunftschancen der Kinder sei es wichtig, Schulen und Kitas weiter offen zu halten. Jung bedauerte aber die Einschränkungen für die Kultureinrichtungen.