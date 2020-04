Wiederaufbau nach der Corona-Krise : Söder fordert großes Konjunkturprogramm und Soli-Abbau für alle

Berlin Bayerns Ministerpräsident willl für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise noch einmal so viel Geld in die Hand nehmen wie für die bisherigen Notmaßnahmen – das sind Hunderte Milliarden Euro.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Corona-Krise ein großes Konjunkturprogramm, die vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Steuerzahler und spezielle HIlfen für die Automobilwirtschaft gefordert. Zusätzlich verlangt Söder Bonus-Zahlungen für Pflegekräfte in Altenheimen und Krankenhäusern. Bayern will hier vorangehen und Pflegekräften im Freistaat einmalig 500 Euro auszahlen.

Vor Söder hatten bereits führende Mitglieder der Bundesregierung, etwa Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Konjunkturprogramme zur Bewältigung der Krise in Aussicht gestellt. Über Größenordnung, Bestandteile, Dauer und Finanzierung solcher Programme dürften sich Union und SPD allerdings weniger einig sein als über die kurzfristig vereinbarten Maßnahmen während der Krise, die bereits angelaufen sind. Hier arbeitet die Bundesregierung an weiteren Verbesserungen für mittelständische Firmen, die bisher weder die Soforthilfe für Kleinstfirmen noch KfW-Förderkredite erhalten. Der Bund will diese Kredite nun zu 100 statt nur zu bis zu 90 Prozent absichern.