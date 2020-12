Impfstart in Deutschland : Ohne Geduld geht es nicht

Berlin Warum der Impfstart in allen Teilen Deutschlands zwar Hoffnung macht - aber dennoch noch eine Zeitlang „Durchhalten“ angesagt sein wird.

Die Laster mit der kostbaren Fracht rollen, die Impfzentren gehen in Betrieb, die Ärzte stehen bereit, die Patienten haben ihre Ärmel hoch gerollt: Das Projekt Impfen hat nun endlich auch in Deutschland begonnen. Doch Illusionen sollte sich niemand machen: Der Beginn des Impfens bringt nicht von heute auf morgen die Krise unter Kontrolle. Es werden in den nächsten Wochen zahlreiche Menschen an Covid-19 erkranken, viele davon schwer. Es wird weitere Todesopfer geben, denn nach wie vor gibt es kein Medikament, dass dem Körper Schutz verleiht. Die Zeit bis April wird lang und schwer. Denn auch wenn es von den Feiertagen etwas überdeckt wurde: Die Infizierten-Zahlen sind trotz Lockdown weiter auf hohem Niveau und werden es nach den Feiertagen aller Voraussicht nach weiter sein. Die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten ausgegebene Neuinzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner pro Woche liegt noch in weiter Ferne. Und der 10. Januar rückt näher und näher. Wie wird es ab dem 11. weitergehen? Geschlossene Geschäfte, geschlossene Restaurants und vor allem geschlossene Schulen werden sich Staat und Gesellschaft nicht mehr lange leisten können. Wenn sich Merkel mit den Ministerpräsidenten am 5. Januar wie vorgesehen trifft , braucht es Ideen für ein Leben mit der Pandemie. Etwa Konzepte für den Wechselunterricht in Schulen, Hygienekonzepte für Geschäfte und Restaurants, Pläne für die überforderten Krankenhäuser, die Ausstattung weiter Teile der Bevölkerung mit FFP2-Masken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach am Samstag von einem Impfangebot für alle Menschen in Deutschland ab Mitte 2021. Die Zeit bis dahin - sie wird leider noch sehr lang und mühselig werden.