Folgen der Corona-Krise : Die FDP warnt vor einem Schlupfloch bei der Schuldenbremse

Exklusiv Berlin Der Bund könne theoretisch unbegrenzt für Erstattungsleistungen herangezogen werden und damit die Schuldenbremse überschreiten, sagt der FDP-Politiker Otto Fricke.

Das Finanzministerium räumt in seiner Antwort ein, dass der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber erst im Nachhinein die Erstattungsleistungen des WSF bei in Anspruch genommenen Kreditgarantien billigen kann. Soweit Kredite für Ausgaben aufgenommen würden, die nicht unter die Ausnahmeregel der Schuldenbremse fielen, „ist in Verbindung mit der nächsten Beschlussfassung über ein Haushaltsgesetz ein gesonderter Beschluss des Deutschen Bundestags über die Tilgung der erhöhten Bundesschuld herbeizuführen, soweit mit dieser Kreditaufnahme die nach der Schuldenregel zulässige Kreditaufnahme des Bundes überschritten worden ist“, heißt es in der Antwort. Eine frühere Aufstellung des Tilgungsplans sei nicht möglich.