FDP-Chef Lindner : „Die Regierung spricht zu uns wie zu Kindern“

Berlin FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die Kommunikationsweise der Bundesregierung in der Corona-Krise. Außerdem findet er die derzeitige Einschränkung der Freiheiten „mit jedem Tag weniger verhältnismäßig“.

FDP-Chef Christian Lindner hat den Kommunikationsstil der Bundesregierung in der Corona-Krise kritisiert. „Bisweilen habe ich den Eindruck, die Regierung spricht zu ihrem Souverän - den Bürgerinnen und Bürgern - wie zu Kindern, die man im Unklaren darüber lässt, wie es denn jetzt weitergeht“, sagte Lindner am Donnerstag in „Bild live“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei „wieder in den Modus der Alternativlosigkeit zurückgefallen“.