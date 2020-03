Corona-Krise : AfD-Politiker will freie Flugzeuge für Abschiebungen nutzen

AfD-Politiker will freie Flugzeuge für Abschiebungen nutzen

Abgelehnte Asylbewerber steigen am Baden-Airport im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug (Archivbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Berlin Auch in Zeiten der Corona-Krise beschäftigen sich Politiker in der AfD mit der Frage, wie man möglichst schnell alle Ausländer ohne Aufenthaltstitel abschieben könnte.

Der AfD-Innenpolitiker Christian Wirth will die freien Kapazitäten der Luftfahrtunternehmen in der Coronavirus-Krise nutzen, um möglichst viele ausreisepflichtige Ausländer außer Landes zu bringen. Der Bundestagsabgeordnete erklärte am Mittwoch: „Anstatt die größtenteils stillgelegte Luftfahrtbranche ohne Gegenleistung mit Steuergeld über Wasser zu halten“, sollte für die staatlichen Zuwendungen zumindest teilweise eine Gegenleistung eingefordert werden.