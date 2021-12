Nach Bund-Länder-Treffen : Ärztepräsident unterstützt Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten

Berlin Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene erst nach Weihnachten als nachvollziehbar bezeichnet. Dafür gibt es einen Grund.

DGB-Chef Reiner Hoffmann rief die rund 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland angesichts der massiven Omikron-Welle auf, sich rasch impfen zu lassen. „Ich appelliere an alle Beschäftigten, die es noch nicht getan haben, sich impfen zu lassen“, sagte Hoffmann unserer Redaktion. „Denn nur die Impfung wird sie sicher vor dem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung schützen. Sich impfen zu lassen, macht nicht nur individuell Sinn, sondern es ist auch ein Gebot der Solidarität. Gerade jetzt an den Feiertagen, an denen man mit seinen Liebsten zusammenkommt“, sagte Hoffmann. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zeigte zugleich Verständnis für die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern und wies Kritik an den Beschlüssen zurück. „Weihnachten ist besonders. Ich kann verstehen, dass Bund und Länder die Menschen jetzt über die Weihnachtstage nicht in einen kompletten Lockdown schicken wollen“, sagte Hoffmann. „Einen flächendeckenden Lockdown in der Gastronomie und im Einzelhandel hielte ich für nicht zielführend, weil er zu wenig nach Infektionsherden differenziert“, so der DGB-Vorsitzende. „Wir fahren besser mit der konsequenten Umsetzung der 2G und 2G+-Regel, mit der Schließung von Bars und Diskotheken und Einschränkungen bei größeren Veranstaltungen“, sagte Hoffmann.