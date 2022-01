Erstimpfung oder Boostern umgehend nötig : Ärzte-Chef ruft Bürger zum Impfen gegen Omikron auf

Berlin Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich umgehend gegen das Coronavirus impfen oder boostern zu lassen. Deutschland brauche zudem dringend bessere Daten über das Infektionsgeschehen – andere Länder seien deutlich voraus.

„Angesichts der stark steigenden Omikron-Zahlen sind und bleiben zwei Botschaften an die Bürgerinnen und Bürger wichtig: Jeder, der noch nicht erst- und zweitgeimpft sowie geboostert ist, sollte dies dringend nachholen“, sagte Reinhardt unserer Redaktion. „Zwar schützt auch die Booster-Impfung nicht verlässlich vor einer Corona-Infektion, sehr wahrscheinlich bleibt einem aber ein schwerer Krankheitsverlauf mit Krankenhausaufenthalt oder sogar intensivmedizinischer Behandlung erspart“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer. „Und zweitens: Auch dreifach Geimpfte müssen sich strikt an die AHA-Regeln halten, um das Virus nicht an die besonders gefährdeten älteren Menschen oder an solche mit Vorerkrankungen weiterzutragen.“