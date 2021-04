„Nicht auf Bundestag warten“ : Spahn fordert sofort zusätzliche Corona-Maßnahmen von Ländern

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht Druck. Die Zeit dränge – er appelliert an die Länder, nicht auf den Beschluss des Bundesgesetzes zu warten, sondern schnell zu handeln.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat an die Länder appelliert, mit der Anwendung der Corona-Notbremse nicht mehr zu warten. „Es ist gut, dass wir mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben, aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat“, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin.