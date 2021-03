Geänderte Corona-Impfverordnung : Spahn will „pragmatisch schnelles Impfen“ ermöglichen

Spahn will „pragmatisch schnelles Impfen“ ermöglichen

Berlin Bei den Corona-Impfungen soll nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mehr Flexibilität möglich werden. Abweichungen von der Impf-Priorisierung sollen künftig möglich sein, um eine Virus-Ausbreitung aus hochbelasteten Grenzregionen zu verhindern.

„Dafür halten wir an der Priorisierung fest, um besonders Verwundbare zu schützen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Aber gleichzeitig wollen wir pragmatisch schnelles Impfen möglich machen.“ Dazu werde die Impfverordnung an neue Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst. „Wir müssen die Balance finden: möglichst viele und möglichst zielgerichtet impfen.“