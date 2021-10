„Bin ihm sogar dankbar“ : Bundestagspräsidentin Bas bietet Kimmich Gespräch über Impfungen an

Bundestagspräsidentin Bas bietet Kimmich Gespräch über Impfungen an

Berlin Die Bundestagspräsidentin bietet dem Bayern-Star, der sich zuletzt skeptisch zu Corona-Impfungen geäußert hatte, ein Gespräch an. Bas zeigte sich erfreut über die Debatte, um über Impfstoffe aufklären zu können. Auch die scheidende Kanzlerin Merkel und Fußballer Podolski melden sich zu Wort.

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bietet dem bislang ungeimpften Bayern-Star Joshua Kimmich ein Gespräch über Corona und Impfstoffe an. „Ich treffe mich gerne mit Joshua Kimmich auf einen Kaffee. Denn ich bin ihm sogar dankbar, dass er die Debatte über Langzeitfolgen der Impfungen vor dem Winter noch einmal angestoßen hat“, sagte Bas unserer Redaktion.

Am Beispiel des prominenten Fußball-Profis sollten Politiker und Wissenschaftler stärker Gerüchte von Langzeitschäden aufklären. „Vielleicht lassen sich dann noch mehr Menschen von einer Impfung überzeugen, bevor sie von der vierten Welle erwischt werden, die jetzt rollt. Insofern kommt die Äußerung von Joshua Kimmich aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt“, sagte die bisherige Gesundheitspolitikerin Bas. Trotz millionenfacher Impfungen gebe es keine Hinweise auf Langzeitschäden durch Vakzine gegen das Covid-Virus. Kostenpflichtiger Inhalt Ein ausführliches Interview mit Bärbel Bas lesen Sie hier.

Kimmich hatte am vergangenen Wochenende nach dem 4:0 des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim eingeräumt, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Er habe „persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“. Das hatte teils heftige Kritik zur Folge und die gesellschaftliche Debatte ums Impfen neu befeuert.

Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hält die Debatte derweil für übertrieben. „Ich verstehe nicht, warum man den Joshua Kimmich als Schwerverbrecher hinstellt, ich verstehe die Diskussion nicht“, sagte Podolski der „Bild am Sonntag“. Es werde dem Nationalspieler des FC Bayern „nicht gerecht, ihn an den Pranger zu stellen für so etwas“, befand der 36-Jährige.