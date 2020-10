Nachbesserung bei Corona-Hilfen : Altmaier fordert Einführung von „Unternehmerlohn“

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will Selbstständigen besser durch die Krise helfen. Mittel der Wahl könnte der sogenannte „Unternehmerlohn“ sein. Bevor der kommen kann, braucht es aber noch eine Einigung in der Koalition.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Freiberuflern und Selbstständigen im Zuge geplanter Nachbesserungen von Corona-Hilfen Hoffnung auf einen „Unternehmerlohn“ gemacht. Dazu müsse in der Koalition aber noch eine Einigung gefunden werden, sagte Altmaier am Donnerstag in Berlin nach einer Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden in Berlin. Altmaier sagte zu, staatliche Hilfen zu verbessern und zu erhöhen. Dabei gehe es auch darum, wie Solo-Selbständigen besser geholfen werden könne.