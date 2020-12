Länderrunde im Krisenmodus : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Berlin Die Ministerpräsidentenkonferenz entscheidet derzeit nahezu alle wesentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Ihre Bedeutung hat massiv zugenommen. Ein Blick auf die Hintergründe.

Eigentlich treffen sich die Regierungschefs der Länder nur viermal im Jahr zur Ministerpräsidentenkonferenz, zweimal davon mit der Kanzlerin. Die Corona-Krise hat das geändert, jetzt gibt es alle paar Wochen eine Besprechung mit der Bundesregierung . Was hinter dem Gremium steckt, wie es arbeitet, was es entscheiden kann - und warum Kritiker Bedenken haben. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was wurde in der Ministerpräsidentenkonferenz am 13. Dezember beschlossen?

Die Folge: Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit. Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown habe „nicht gereicht“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Aber: „Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.“ Welche Regeln getroffen wurde und welche Auswirkungen das für NRW hat, lesen Sie hier. Die getroffenen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 10. Januar. Aber schon am Montagmorgen bekräftigte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), dass er sich nicht vorstellen kann, dass ab dem 11. Januar wieder ein normales Leben möglich ist. Er habe zwar große Hoffnung, dass die Infektionszahlen sinken, sagte Braun am Montag den Sendern n-tv und RTL. Aber: „Eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagte er.