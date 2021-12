Erster Gipfel mit neuem Bundeskanzler : Länder fordern Klärung von Olaf Scholz zur Impfpflicht

Berlin Die Regierungsspitzen der Länder beraten mit dem Bund über weitere Corona-Maßnahmen. Bei der regulären Ministerpräsidentenkonferenz kam neben dem Thema Migration auch die Radikalisierung im Netz zur Sprache – mit ersten Aufträgen an die neue Ampel-Koalition.

Im Entwurf zur Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, das Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag beschließen sollen, sei vorgesehen, dass zum 15. März 2022 eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ein geführt werden solle. Betroffen wären davon etwa Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, bei Rettungsdiensten oder Entbindungseinrichtungen. Gleichzeitig habe Scholz die allgemeine Impfpflicht schon für Februar avisiert. Sollte dies so kommen, brauche es danach keine einrichtungsbezogene Impfpflicht mehr. Die Ministerpräsidenten hatten am Nachmittag zunächst unter sich beraten, später wurde die Schalte um Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Vertreter der Bundesregierung erweitert. Eine abschließende Erklärung lag bislang nicht vor.

In der internen MPK-Runde hatten sich die Länder aber bereits darauf verständigt, mehr gegen Hass und Hetze im Netz tun zu wollen. So heißt es in einer Beschlussvorlage, die unserer Redaktion vorliegt, dass der Bund Kommunikationsdienste, zu denen beispielsweise Telegram gehört, ins Netzwerkdurchsetzungsgesetz aufnehmen soll. Konkret heißt es darin, dass Kommunikationsdienste, die sich faktisch zu ein em „offenen sozialen Netzwerk mit Massenkommunikation“ entwickelten, durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angemessen reguliert werden sollten. Nach Angaben mehrerer Teilnehmer fiel der Beschluss der Länderchefs einstimmig aus.

Darüber beriet auch die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit ihrem EU-Amtskollegen am Donnerstag in Brüssel. Am Rande des Treffens drang Faeser auf die Einhaltung „rechtlicher Standards“ an der EU-Außengrenze zu Belarus. „Deswegen wäre ein Einsatz von Frontex dort gut. Und was ebenso wichtig für mich ist, ist, dass auch die Hilfsorganisationen jederzeit Zugang zu den Menschen bekommen“, sagte Faeser. Lukaschenkos Vorgehen nannte sie „wirklich skandalös und menschenverachtend“. Er nutzte die Notlagen der Menschen aus, um Politik nach Innen zu machen. „Für uns ist es entscheidend, dass es da auch eine Zusammenarbeit innerhalb der EU gibt“, so die Innenministerin. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Brüssel nahm sie in Berlin auch an den Bund-Länder-Beratungen teil.