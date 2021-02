Sinkende Zahlen, aber verlängerter Lockdown? : Darum wird beim Bund-Länder-Treffen gerungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU, l.) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, r.) nach einer Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Weg zur Pressekonferenz (Archivfoto). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Trotz des Rückgangs im Infektionsgeschehen ist die Sorge vor Corona-Varianten groß. Der Bund plädierte für eine Lockdown-Verlängerung bis 14. März. Auch wenn bei den Schulöffnungen die Länder allein entscheiden sollen, zeichneten sich zähe Diskussionen ab.

Nach einem Jahr der Pandemie ist hinreichend bekannt, das Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Pandemie zum „Team Vorsicht“ gehört. Merkel hat in den zurückliegenden Monaten stets gegen vorschnelle Lockerungen plädiert. Insofern bleibt das Kanzleramt mit seiner Beschlussvorlage, die am Mittwochmorgen vor der Ministerpräsidenten bekannt wurde, dieser Linie treu. Der Entwurf sieht eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis 14. März vor - unabhängig davon, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden. Für Friseure soll eine Ausnahme gelten. Sie sollen unter strikter Einhaltung von Hygieneregeln bereits Anfang März wieder öffnen dürfen, wie aus dem Papier hervorgeht, das unserer Redaktion vorliegt. Damit steckte das Kanzleramt früh einen Rahmen für die Beratungen am Mittwoch ab.

Die Ministerpräsidentenkonferenz fand in einer zwiespältigen Lage statt. Einerseits ist ein Rückgang im Infektionsgeschehen zu beobachten. Am Mittwochmorgen lag die bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 68 - ein vergleichbar niedriger Wert war zuletzt am 24. Oktober gemeldet worden. Andererseits herrscht Sorge wegen besonders ansteckender Corona-Varianten. Lockerungen könnten zu einem erneut steilen Anstieg der Zahlen führen, so die Befürchtung. „Daher müssen die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden“, heißt es im Kanzleramts-Papier.

Beim besonders umstrittenen Umgang mit Schulen und Betreuungseinrichtungen gibt der Bund explizit keine Linie vor, sondern überlässt weitere Schritte den einzelnen Bundesländern. „Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung“, heißt es in dem Entwurf. Medizinische Masken, Lüften und Hygienemaßnahmen blieben weiterhin nötig. Zudem sollen vermehrt Schnelltests in Schulen einen sicheren Unterricht ermöglichen.

Mit der Betonung der schulpolitischen Hoheit der Länder reagierte das Kanzleramt auch auf die kontroversen Schul-Diskussionen im Vorfeld der Beratungen. Vielfach war betont worden, dass die Schulen bei den Öffnungen oberste Priorität haben müssten. Mehrere Länder hatten bereits konkrete Öffnungspläne erarbeitet, dazu zählten Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Thüringen, Berlin sowie ein Entwurf von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP). Sachsen will als erstes Land bereits am kommenden Montag Grundschulen und Kitas in eingeschränktem Betrieb wieder öffnen. Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hatte beschlossen, dass ab 15. Februar nach den Abschlussklassen auch untere Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen - „wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält“, wie die KMK-Vorsitzende Britta Ernst (SPD) aus Brandenburg sagte.

Der Deutsche Philologenverband forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen bei möglichen Schulöffnungen. „Wenn die Bundesländer entscheiden, wie und wann sie den Schulbetrieb wieder aufnehmen, muss klar sein, dass dies nach einheitlichen Regeln zu erfolgen hat“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing unserer Redaktion. Für die generelle Rückkehr ins Klassenzimmer müsse neben einem stabilen Inzidenzwert von deutlich unter 50 auch ein R-Wert stabil unter 1,0, eine mäßige Auslastung des Gesundheitssystems und Impfangebote für Lehrkräfte gegeben sein, so Lin-Klitzing.

Vielfach war auch vor schweren Beeinträchtigungen für Kinder und Jugendliche durch geschlossene Schulen gewarnt worden. „Eine schnellstmögliche Wiederherstellung von Präsenzverhältnissen an Kitas und Schulen sollte Priorität haben, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die psychische wie physische Gesundheit der Jüngsten so gering wie möglich zu halten“, sagte Ulrich Weigeldt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, unserer Redaktion.

Warnungen vor Lockerungen kamen hingegen von den Intensivmedizinern. Um die Versorgung kritisch kranker Patienten aufrechterhalten zu können, sprach sich die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gegen die Öffnung von Schulen und Kitas aus. Diese seien Orte, an denen das Virus weitergegeben werde.