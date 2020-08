Steigende Corona-Zahlen : Gesundheitsminister beraten über erweiterte Maskenpflicht

Berlin In einer Telefonkonferenz wollen sich die Minister von Bund und Ländern heute über mögliche Reaktionen auf die gestiegenen Fallzahlen austauschen. Es soll auch um eine möglich erweiterte Maskenpflicht und eine Teststrategie gehen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten an diesem Montag in einer Telefonkonferenz über mögliche Reaktionen auf die Zunahme registrierter Corona-Neuinfektionen. Sie wollen dabei über verschiedene mögliche Maßnahmen sprechen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Morgen aus Kreisen der Gesundheitsminister erfuhr. Dazu zählen auch eine mögliche erweiterte Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken in Deutschland und eine Anpassung der Strategie für Corona-Tests.