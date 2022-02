„Verfehlung“ beim Genesenenstatus „kein Einzelfall“ : Designierter FDP-Generalsekretär kritisiert RKI-Chef Wieler scharf

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin In der FDP-Spitze gibt es scharfe Kritik am Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Der designierte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai entzog Wieler in einem Interview das Vertrauen der Partei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das RKI habe „quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung“ die Verkürzung der Genesenenfrist festgelegt, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem „Spiegel“. Wieler könne sich „des Vertrauens der FDP“ aufgrund dieser „neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein“.

Seit dem 15. Januar gelten laut der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts Personen als genesen, deren Corona-Infektion durch einen PCR-Test nachgewiesen ist und nicht länger als drei Monate zurückliegt. Dieser Zeitraum wurde von vormals sechs Monate auf drei verkürzt. Nachweise von Anfang Oktober sind damit beispielsweise abgelaufen. Aufgrund der Omikron-Variante besteht nach Auffassung des RKI ein deutlich größeres Risiko, sich bereits drei Monate nach der Genesung wieder anzustecken. Darauf deuten Daten einer britischen Studie sowie ein Bericht der britischen Gesundheitsbehörde hin.

Lesen Sie auch RKI verkürzt Status auf drei Monate : Was Genesene jetzt wissen müssen

Die Verkürzung ist vor allem deshalb brisant, weil für viele Erledigungen und Veranstaltungen ein Status als geimpft oder genesen Voraussetzung ist. Die Entscheidung habe „eine unmittelbare Auswirkung auf das tägliche Leben vieler Menschen", sagte dazu Djir-Sarai. „Optimale Kommunikation geht anders.“

Gleichzeitig zollte er Wieler aber auch Anerkennung: „Ich habe großen Respekt vor den Leistungen des RKI-Chefs Lothar Wieler in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie“, sagte Djir-Sarai. Auf die konkrete Frage nach der Zukunft Wielers an der Spitze des RKI sagte der FDP-Politiker dem „Spiegel“: „Es ist Sache des Bundesgesundheitsministers über die personelle Aufstellung an der Spitze seiner Unterbehörden zu entscheiden.“

Wieler ist seit 2015 RKI-Chef. Er wurde auf Vorschlag des damaligen Gesundheitsministers Hermann Gröhe (CDU) nach Zustimmung durch das Bundeskabinett ernannt. Die Position an der RKI-Spitze ist nicht befristet.

(mba/AFP)