Zuschüsse auch für Düsseldorf : Bund einigt sich auf Finanzhilfen für wichtige Flughäfen

Berlin Bund und Länder wollen in der Corona-Krise gemeinsam die deutschen Flughäfen entlasten. Die Bundesregierung will sich auf die größeren Airports konzentrieren – auch Düsseldorf sollen Kosten erstattet werden, wobei auch das Land NRW helfen soll.

Bei den Corona-Hilfen für die deutschen Flughäfen will sich der Bund auf die 15 größeren Airports konzentrieren. Die fast gleich große Zahl kleinerer Regionalflughäfen soll hingegen nicht direkt gestützt werden, sondern nur von Flugsicherungsgebühren entlastet werden. Das geht aus einem Kompromisspapier hervor, auf das sich Fachministerien und Regierungsfraktionen nach dpa-Informationen am Donnerstag in Berlin geeinigt haben.